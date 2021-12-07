İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KORUCULAR DAİRE BAŞKANI EYÜP ÖZDEMİR, VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN'I ZİYARET ETTİ
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir, beraberinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Enes Kala ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
EYÜP, İSTANBUL (Habermetre) - İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir, beraberinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Enes Kala ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyaret vesilesiyle Korucularımıza yönelik olarak hayata geçirilen eğitim programları başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
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