İller Bankasından Samsun'a 72 milyon TL'lik alt yapı yatırımı

03.10.2019 09:44

İller Bankası A.Ş. Samsun Bölge Müdürlüğünün Samsun'daki 6 alt yapı yatırımının toplam tutarı 72 milyon TL.



2019 4. Dönem İl Koordinasyon Toplantısı verilerine göre İller Bankası A.Ş. Samsun Bölge Müdürlüğünün Samsun'da 6 adet alt yapı (SUKAP) işi bulunuyor. 6 projenin toplam tutarı 72 milyon 233 bin TL. Projelerin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 62 seviyesinde oldu.



İller Bankasının Samsun yatırımları arasında bulunan 12 milyon 871 bin TL sözleşme bedelli Kavak Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının yüzde 40'ı tamamlandı. 11 milyon 529 bin TL sözleşme bedelli Ladik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının yüzde 22'si tamamlandı. 5 milyon 718 bin TL sözleşme bedelli 19 Mayıs Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı tamamlandı ve geçici kabul aşamasında. 6 milyon 112 bin TL sözleşme bedelli Vezirköprü Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının yüzde 94'ü tamamlandı. 22 milyon 725 bin TL sözleşme bedelli Yakakent Arıtma Tesisi-kanalizasyon ve derin deniz deşarjı inşaatının ise yüzde 98'i tamamlandı. 13 milyon 276 bin TL sözleşme bedelli Salıpazarı Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının da yüzde 22'si tamamlandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA