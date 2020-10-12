İller Bankası'ndan Samsun'daki belediyelere 111,6 milyon TL kredi

İller Bankası A. Ş. Samsun Bölge Müdürlüğü, Samsun merkez ve ilçe belediyelerine 2020 yılında toplam 111 milyon 658 bin 294,63TL tutarında kredi tahsis etti.

İller Bankası A. Ş. Samsun Bölge Müdürlüğü, Samsun merkez ve ilçe belediyelerine 2020 yılında toplam 111 milyon 658 bin 294,63TL tutarında kredi tahsis etti.

2020 yatırım yılı programında İller Bankası A.Ş.'nin Samsun'da 5 adet altyapı (SUKAP), 2 adet altyapı (KAP), 7 adet altyapı, 1 adet üst yapı, 1 adet yenilenebilir enerji ve 1 adet diğer proje olmak üzere toplam 17 adet işi bulunuyor. Toplam 17 projenin tutarı 125 milyon 59 bin 302 TL. 2020 yılı ödenek tutarı 48 milyon 547 bin TL olurken, projelerin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 63 seviyesinde oldu.

Alım ve kamulaştırma kredileri kapsamında İller Bankası A.Ş. Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun merkez ve muhtelif ilçe belediyelerine malzeme, iş makinesi, araç gereç alımı ve kamulaştırma işlerinde kullanılmak üzere 2020 yılında toplam 111 milyon 658 bin 294,63 TL tutarında kredi tahsis edilip, tahsis edilen kredinin 2 milyon 38 bin 414,49 TL'si kullanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı