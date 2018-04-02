İller Bankası'ndan Kurumlara 1 Milyar 300 Milyon Lira Destek

Sivas Valisi Davut Gül, İller Bankası Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kamu, kurum ve kuruluşlarının; gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantılar kapsamında Vali Davut Gül, İller Bankası Bölge Müdürü Harun Cesur ile bir araya geldi. 2002 yılından 2017 yılına kadar il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Cesur, son 15 yıl içerisinde Sivas ve Tokat olmak üzere 61 belediye ile iki İl Özel İdaresi'ne 1 milyar 300 milyon TL destekte bulunulduğunu söyledi. Yerel yönetimlerin yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre hayatı için; içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu isale hattı projelerine destek verdiklerini kaydeden Cesur, "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Vali Davut Gül ise büyük yatırımların kredisini karşılayan İller Bankası yetkililerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek,"İller Bankamızın iki tür kredisi var. Bunlar; SUKAP kapsamında yüzde 50'si hibe olan krediler bir diğeri ise piyasa faizinin altında olan krediler. Bu kapsamda belediyemiz ve özel idareler de iller bankasının birer ortağıdır. Kurumlardan aldığı parayı tekrar başka kurumlara vererek desteğini sürdürmektedir." dedi. - SİVAS