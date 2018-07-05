İller Bankası Gaziantep Bölge Müdürü İnce Başkan Kutlu'yla Bir Araya Geldi

İller Bankası Gaziantep Bölge Müdürü Beyhan İnce, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, İller Bankası Bölge Müdürü Beyhan İnce, İller Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yla sohbet ederek, yapılan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bölge Müdürü İnce, misafirperverliğinden dolayı Başkan Kutlu'ya teşekkür etti.

Başkan Kutlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN