İllegal dershane kurup faaliyetine devam eden 14 FETÖ şüphelisi eski öğretmen adliyede
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İllegal dershane kurup faaliyetine devam eden 14 FETÖ şüphelisi eski öğretmen adliyede

Bursa'da yeni yapılanma aşamasında olan ve illegal dershane kuran FETÖ'cülere yapılan operasyonda 15 eski öğretmen ile ihraç edilen 1 ebeden 14'ü işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İllegal dershane kurup faaliyetine devam eden 14 FETÖ şüphelisi eski öğretmen adliyede
06.07.2020 09:12 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:16

Bursa'da yeni yapılanma aşamasında olan ve illegal dershane kuran FETÖ'cülere yapılan operasyonda 15 eski öğretmen ile ihraç edilen 1 ebeden 14'ü işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ay süren teknik takibin ardından FETÖ Terör Örgütünün yeni yapılanma içerisinde olduğu bilgisini aldı. Örgütün üyelikten haklarında işlem yapılan ve kanun hükmünde kararnameyle kapatılan özel okullarda görev yapan ve kamu görevinden ihraç edilen öğretmenleri istihdam ettiği, bu şahıslara maddi kaynak sağladığı, örgütün tabanını yeniden topladığı belirlendi. Bursa merkezli Konya, Giresun ve Manisa dahil 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 15 eski öğretmen ile 1 ihraç edilen ebe yakalandı.

Gözaltına alınan 15 eski öğretmenin 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra örgüt mensupları arasında kaybolan irtibat, ilişki, birlik ve beraberliğini yeniden sağlamaya çalıştıkları; haklarında yakalama kararı bulunan kişilere maddi ve erzak desteği yaptıkları, haklarında örgüt üyeliğinden işlem yapılan ve kanun hükmünde kararnameler ile kapatılan özel okullarda görev yapan öğretmenlere maddi kaynak belirlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanına, kamu görevlilerine ve yargı mensuplarına gıyaplarında hakaret etmek sureti ile suç işledikleri tespit edilen ve FETÖ Silahlı Terör Örgütüne ait okul ve dershanelerde çalışan ve eş zamanlı operasyonlarla yakalanan 14 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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