İlkyardım farkındalık eğitimlerimiz devam ediyor

Haberler 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğümüz tarafından verilen ilkyardım farkındalık eğitimlerimiz devam ediyor. Toplu Ulaşım ve Trafik Müdürlüğünün'de katkısıyla belirlenen ve vatandaşlarımızında yoğun geçiş noktalarından olan Kadıköy ve Üsküdar sahilinde verdiğimiz eğitimlerin ardından; 20 Eylül Pazartesi, Eminönü iskele21 Eylül Salı, Beşiktaş iskele ve22 Eylül Çarşamba, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde eğitimlerimiz devam edecek.

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