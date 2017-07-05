İlkyardım Eğitimi Büyükşehir'den

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, eğitimler vermek üzere oluşturulan 'İlkyardım Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, eğitimler vermek üzere oluşturulan 'İlkyardım Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası, C Blok kat B1'de hizmet veren merkezde, itfaiye personelinin ilkyardım eğitimine de katılan Altepe, acil yardım hizmetlerinin önemine değindi. İlkyardım konusunda bilinçli olunması gerektiğini vurgulayan Altepe, "Bizim için en önemli konu, insan hayatı. Gerekli durumlarda ilk müdahale ve acil yardımın yapılabilmesi için de eğitim gerekiyor. Özellikle tüm kurumlarda kurum personelinin yüzde 10'unun bu eğitimi alması gerekiyor ki sıkıntı yaşamayalım ve bu tür olaylarda acil müdahaleler gerçekleşebilsin" dedi.



Hem kurum içine hem de kurum dışına eğitim verilebilecek



Altepe, 'İlkyardım Eğitim Merkezi'nin oluşumuyla ilgili bilgiler de vererek, "Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan İlkyardım Eğitim Merkezi ile artık Büyükşehir Belediyesi'nde ilkyardım eğitimleri verilebiliyor. Daha önce dışarıdan aldığımız bu hizmeti Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'mız vermeye başladı. Kurum personelimiz ile bağlı şirket ve diğer birimlerimizde çalışan personel de bu eğitimi belediyemiz bünyesinde almış olacak. Belediye dışındaki kurum ve kuruluşlara da aynı hizmet, ücret karşılığı verilmiş olacak. İki gün sürecek eğitimlere katılan tüm kursiyerlere kimlik kartı ve sertifikaları da verilecek" diye konuştu.



İlgili eğitimlerin hedefine ulaşması için 2 yılda bir tekrarlanması gerektiğini de kaydeden Başkan Altepe, 'İlkyardım Eğitim Merkezi'ndeki eğitimin öncelikle belediyenin halkla direk diyalog halinde çalışan İtfaiye ve Zabıta birimlerindeki personele yönelik başlatıldığını ve eğitimlerin süreceğini sözlerine ekledi. - BURSA