İLKSAN üyeleri şehit öğretmenin ailesini ziyaret etti

11.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:02

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, 1987'de görev yaptığı Şırnak'ta şehit edilen öğretmen Şenol Akar'ın Aydın'daki ailesini ziyarette bulundu.

Ziyarette, Akar'ın anne ve babasına şehit öğretmen anısına yaptırılan tabak, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.

Heyet daha sonra Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'u makamında ziyaret ettikten sonra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'le görüştü.

Yılmaz ve beraberindekiler, İLKSAN'ın faaliyetleri hakkında Vali Köşger'e bilgi verdi.

Kaynak: AA