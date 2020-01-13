İLKSAN üyeleri Anıtkabiri ziyaret etti
Haberler » Kültür Sanat » İLKSAN üyeleri Anıtkabiri ziyaret etti - Haberler

İLKSAN üyeleri Anıtkabiri ziyaret etti

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, sandığın kuruluşunun 77'nci yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

13.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:10
İLKSAN üyeleri Anıtkabiri ziyaret etti

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, sandığın kuruluşunun 77'nci yılı dolayısıyla 'i ziyaret etti.

Yılmaz ve beraberindeki heyet, Gazi 'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Ardından Misakı Milli Kulesi'ne geçen Yılmaz, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şanlı bayrağımızın dalgalandığı her karış vatan toprağının sizin ve şehitlerimizin emaneti olduğunun bilinciyle görevlerini ifa eden eğitim çalışanlarımıza bir yıl daha hizmet etmenin gururu ile sandığımızın kuruluşunun 77'nci yıl dönümünde huzurunuzda bulunmanın mutluluğu içerisindeyiz."

Atatürk'ün eğitim ve eğitimcilere vermiş olduğu önemi hatırlatan Yılmaz, "Bilim ordusunun askerleri olarak onurlandırdığınız üyelerimizin hak ve menfaatlerini her daim koruyacağımıza söz veriyor, sizi, silah arkadaşlarınızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler