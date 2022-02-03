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İlkokulun kayıp köpeği 'Zeytin' bulundu

Demirören Haber Ajansı, Olgay Güler - Güncel
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İlkokulun kayıp köpeği 'Zeytin' bulundu

EDİRNE'de, ilkokul öğrencilerinin sahiplendiği ve yakın zamanda kaybolan 'Zeytin' isimli köpek, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulunarak okula teslim edildi.

EDİRNE'de, ilkokul öğrencilerinin sahiplendiği ve yakın zamanda kaybolan ' Zeytin' isimli köpek, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulunarak okula teslim edildi.

Şükrüpaşa İlkokulu'nda öğrenciler, ' Zeytin' ismini verdikleri köpeği bir süre önce sahiplendi. Okul bahçesinde bakılan ' Zeytin', geçen günlerde kaybolunca yönetim de İl Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne haber verdi. Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu  ' Zeytin'i bularak, okula teslim etti.Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalarda sevimli dostumuz tekrar okulumuzda" notuyla paylaştı. Okul yönetimi ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda emniyet ekiplerine teşekkür ederek" Ögrencilerimizin sevimli dostu Zeytin'i kısa sürede bularak bizleri cok mutlu eden Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği personeline sonsuz teşekkürler" denildi.


İlkokulun kayıp köpeği 'Zeytin' bulundu

İlkokulun kayıp köpeği 'Zeytin' bulundu

İlkokulun kayıp köpeği 'Zeytin' bulundu

Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Zeytin, Köpek, Güncel, Haber

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