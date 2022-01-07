İlkokulun bahçe kapısının çalınması kamerada - Haberler
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İlkokulun bahçe kapısının çalınması kamerada

İlkokulun bahçe kapısının çalınması kamerada
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, ilkokulun demir bahçe kapısı 2 kişi tarafından çalındı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, ilkokulun demir bahçe kapısı 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Hacı Ömer Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'nun idarecileri, çarşamba sabahı, okula gelince bahçenin demir kapısının çalındığını görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İncelemede, okulun bahçe kapısının 2 kişi tarafından sökülüp taşınarak götürüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri eşkalini belirlediği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


İlkokulun bahçe kapısının çalınması kamerada

İlkokulun bahçe kapısının çalınması kamerada

İlkokulun bahçe kapısının çalınması kamerada

İlkokulun bahçe kapısının çalınması kamerada

İlkokulun bahçe kapısının çalınması kamerada

İlkokulun bahçe kapısının çalınması kamerada

İlkokulun bahçe kapısının çalınması kamerada

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Son Dakika Haberleri

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