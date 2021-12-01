İLKOKULLU MİNİKLERDEN, ENGELLİLER DERNEĞİNE TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞI

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Vehbi Günaştı İlkokulu öğrencileri, Öğretmen Günü'nde hediye almak için topladıkları paralarla öğretmenleri Yonca Yorulmaz Yılmaz'ın hediye kabul etmemesi üzerine bir tekerlekli sandalye alarak Çorlu Sakatlar Derneği'ne bağışladı.

Çorlu Vehbi Günaştı İlkokulu 3A sınıfı öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sınıf öğretmenleri Yonca Yolcu Yılmaz'a hediye almak için aralarında para topladı. Öğretmen Yılmaz, öğrencilerine teşekkür ederek, hediye kabul etmeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine öğrenciler, topladıkları para ellerinde kalması üzerine yardımda bulunmaya karar verdi. Öğretmenlerinin de desteğini alan öğrenciler, topladıkları parayla bir tekerlekli sandalye alarak yaklaşan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çorlu Sakatlar Derneği'ne bağışladı.

Öğrencilerinin bu davranışı karşısında çok mutlu olduğunu söyleyen sınıf öğretmeni Yonca Yolcu Yılmaz, Biz öğretmenlerin amacı tabii ki öğrenci yetiştirmektir. Fakat bizim amacımız farkındalığı olan öğrenci yetiştirmek. Yani herkes insan ama duyarlı insan olmak iyi insan olmak benim temel amacım. Bu yönde de hayat bilgisi dersini işlerken konumuz iyilik yapmaktı. Öğrencilerimin iyilik yapmak üzerine ne tür fikirleri olduğunu sorduğumda tüm öğrencilerim parmaklarını kaldırarak ortaya çok güzel fikirler çıktı. ve oylama sonucunda da en mantıklı karar olarak engelli insanlarımız için tekerlekli sandalye alalım ve yahut sokak hayvanlarını besleyelim gibi bu doğrultuda fikirler ortaya çıkması bir eğitimci olarak beni sevindirdi. Biz çocuklarımızla tamam nasıl yapalım nasıl edelim diye fikir alışverişinde bulunurken, öğrenciler, 'öğretmenim biz kendi aramızda velilerimizden para toplayalım veya kendi harçlıklarımızdan toplayarak tekerlekli sandalye alarak engelli insanlara hediye edelim' dedi. Bu doğrultuda biz hareket ettik. Küçük yürekli öğrencilerim çok büyük işler yaptılar. Umarım bir kişinin bile hayatına dokunabildiysek ne mutlu bize bununda devamı gelecek. Buradan tüm velilerimize teşekkürlerimiz iletiyorum. Okul idaremizde Çorlu Sakatlar Derneği ile iletişime geçerek bizi doğru yolda yönlendirdi. Prensip olarak hediye kabul etmediğim için, öğrencilerimin velileri bu şekilde bir jest yaparak başkasına benim adıma bir hediye sunmuş oldu. Benim için hayatımın en güzel Öğretmenler Günü hediyesi oldu dedi.

DERSTE İŞLENEN FARKINDALIK KONUSU ETKİLİ OLDU'

Çorlu Vehbi Günaçtı İlkokulu Müdürü Birol Tilki, öğrencilerin kendilerini ziyaret edip, sınıf öğretmenlerinin hediye kabul etmediğini ilettiğini, ellerindeki parayı değerlendirmek istediklerini dile getirdiklerini söyledi. Tilki, öğrencilerle birlikte akıllarına çeşitli fikirler geldiğini ifade ederek, Derslerinde işledikleri farkındalık konusu üzerinden bir ihtiyaç sahibine bir tekerlekli sandalye hediye edip bu şekilde öğretmenlerini sevindirmek istediklerini söylediler. Benimde çok hoşuma gitti bu harika fikir. Sakatlar Derneği ile irtibata geçtik ve başkanları tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan engellilerin bulunduğunu söyledi. Biz de bu talebi gerçekleştirdik. Bir ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize dedi.

Öğrencilerden Hatice Yiğit, Mutluluk yaşadım, çünkü birinin hayatına dokunacaktı. Hiç dışarıya çıkamayan bir insan artık çıkabilecekti.O yüzden çok mutlu oldum dedi. Öğrencilerden Emre Çamur ise, Çok güzel bir duygu. Bizim sayemizde hiç dışarıya çıkmayan bir adam dışarıya çıkabilecek. Her şey yapabilecek, Mesela parka gidebilecek, gezebilecek diye konuştu.

Çorlu Sakatlar Derneği Başkanı Canan Yurdseven de, Öğrenciler, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerinin hediye kabul etmemesi üzerine farkındalık yaratmak amacıyla kendi aralarında para toplayarak bir tekerlekli sandalye almışlar. Bu tekerlekli sandalyeyi de Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu şubesine hediye ettiler. Öğretmenleri adına bizde bu hediyeyi kabul ettik. Öğretmenlerine bir sertifika hazırladık. Bu hediyeyi ölümsüzleştirdik öğretmenleri adına, kendilerine çok teşekkür ediyorum dedi.