İlkokullarda Yetiştirme Programı Tanıtım Toplantısı
İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona girişi Katılımcılar - Konuşmacılar ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Green Park Otel'de, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
14.10.2019 11:09
İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona girişi
Katılımcılar
- Konuşmacılar ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Green Park Otel'de, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (4)
Kaynak: AA