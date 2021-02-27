İlkokullar, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Türkiye genelinde ilkokullarda tüm sınıf seviyelerinde, ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitim başlatılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Türkiye genelinde ilkokullarda tüm sınıf seviyelerinde, ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitim başlatılacak.

2020-2021 eğitim öğretim döneminin 25 Ocak 2021'de başlayan yarı yıl tatili, 15 Şubat'ta sona erdi. Bakanlığın kararı doğrultusunda, Türkiye genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ve eğitimin başlangıcı olan tüm bağımsız anaokulları 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başladı.

1 Mart'tan itibaren ise tüm ilkokullar ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün 12 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Diğer ders saatleri uzaktan eğitim yoluyla işlenecek.

Tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. Ortaokul 8. sınıflarda belirlenen dersler, haftada toplam 22 ders, imam hatip ortaokulu kademesinde ise haftada 24 ders şeklinde yüz yüze işlenecek. Diğer ders saatlerinde ise uzaktan eğitime devam edilecek.

Yüz yüze eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

İlkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel okullar 5 gün yüz yüze eğitime geçiyor

İlkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak.

Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

Özel eğitim okulları ve sınıfları, özel gereksinimli öğrenciler için de aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak.

Liselerde yüz yüze eğitime geçiş süreci

Liseler, yeni eğitim öğretim dönemine uzaktan eğitimle başladı. 1 Mart itibarıyla 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.

Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.

Liselerde 12. sınıf dışındaki diğer kademelerde uzaktan eğitime devam edilecek.

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler için velileri, öğrenciyi yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediklerine dair taleplerini, bir dilekçeyle eğitim kurumu müdürlüğüne iletecek.

Meslek liselerinde tüm kademeler uygulama eğitimlerine yüz yüze başlayacak

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde 1 Mart'tan itibaren başlanacak.

Mesleki eğitim merkezlerinde okulda yapılan alan/dal derslerinin öğretimine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart'tan itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

Liselerde sınavlar yüz yüze yapılacak

Liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak.

Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak. Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek.

Sorumluluk sınavlarının planlaması

Sorumluluk sınavları da 1-31 Mart döneminde tamamlanacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince planlanacak.

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler, istemeleri halinde, KKTC dahil bulundukları yerleşim yerlerinde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul türü bulunmaması halinde aynı programı uygulayan resmi ve özel okullarda sınavlara girebilecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde ise öğrenciler, bulundukları yerleşim yerlerine yakın il ve ilçelerde, kayıtlı olduğu okulla aynı okul/program türü/alan/dalı bulunması şartıyla sınavlara girebilecekler.

Liselerde ikinci dönem yapılacak sınavların planlaması

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencinin her dersten sınav puanı, performans çalışması puanı ve derse katılıma ilişkin performans puanı ile öğrenciye dersi ve konusu birinci dönem belirlenip verilen ve öğrencinin ikinci dönem ders öğretmenine teslim etmesi gereken proje ödevi puanıyla belirlenecek.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin yapılacak birinci sınavlar da 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak şekilde planlanacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince sınavların yüz yüze uygulanması sağlanacak.

Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

Öte yandan, Ulusal Destekleme Programı (UDEP) ile uzaktan eğitimdeki öğrenme kayıpları giderilecek.

Uzaktan ve yüz yüze eğitim takvimi

MEB, 2020-2021 eğitim öğretim dönemini Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler aracılığıyla uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos 2020'de başlattı.

Yüz yüze eğitim, birinci aşamada, ana sınıfları ve birinci sınıflar için 21 Eylül 2020'de başlatıldı. İkinci aşamada, 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar, üçüncü aşamada ise 2 Kasım Pazartesi itibarıyla 5 ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçildi.

Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım Pazartesi başladı ve 20 Kasım 2020 Cuma sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinin ardından 23 Kasım'dan itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitim başlatıldı. Bu süreçte eğitim öğretim, ana noktaları TRT EBA kanalları olmak üzere canlı sınıf uygulamaları, EBA ile basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla 22 Ocak 2021'e kadar sürdü.

Daha önce 12-16 Nisan 2021'de yapılması planlanan ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklendi. Böylece öğrenciler, 25 Ocak'tan başlamak üzere 3 hafta sömestr tatili yaptı.

2020-2021 eğitim öğretim döneminin ikinci dönemi, 15 Şubat 2021'de başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap