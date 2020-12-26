İlkokulda 'Sosyal mesafeli' bisiklet turu
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İlkokulda 'Sosyal mesafeli' bisiklet turu

26.12.2020 17:56 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:00
İlkokulda 'Sosyal mesafeli' bisiklet turu

Kütahya Merkez Emine Arıoğlu İlkokulu'nda öğrenci ve annelerinin katılımıyla 'Sosyal mesafeli' bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Kütahya Merkez Emine Arıoğlu İlkokulu'nda öğrenci ve annelerinin katılımıyla 'Sosyal mesafeli' bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Emine Arıoğlu İlkokulu'nda görev yapan öğretmen İncinur Karaca, nezaretinde gerçekleştirilen neşeli anların yaşandığı, 'Sosyal mesafeli' bisiklet turu etkinliğine öğrenci ve anneleri katıldı.

İncinur Karaca, EBA'da canlı ders esnasında aldıkları karar doğrultusunda bir ilke imza atarak öğrenci ve anneleri ile 'Sosyal mesafeli' bisiklet turu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pandemi sürecinde öğrencileri ile yakından ilgilenen öğretmen İncinur Karaca öğrenci ve velilerden büyük takdir topladı. - KÜTAHYA

İlkokulda 'Sosyal mesafeli' bisiklet turu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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