İlkokulda korkutan intihar! Müdür yardımcısı, kendini kalorifer borusuna astı
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İlkokulda korkutan intihar! Müdür yardımcısı, kendini kalorifer borusuna astı

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Avcılar'da bir ilkokuldaki müdür yardımcısı Mehmet Emin Bedir, gece saatlerinde okulun alt katında kalorifer borusuna asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saat 00.20 sıralarında Gümüşpala İlkokulu'nda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan öğretmen Mehmet Emin Bedir, meslektaşları tarafından okulun alt katında kalorifer borusuna asılı halde bulundu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine ihbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri Bedir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmaların ardından Bedir'in ölümünde intihar şüphesi üzerinde durulurken cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya başladı.

İlkokulda korkutan intihar! Müdür yardımcısı, kendini kalorifer borusuna astı
İlkokulda korkutan intihar! Müdür yardımcısı, kendini kalorifer borusuna astı
İlkokulda korkutan intihar! Müdür yardımcısı, kendini kalorifer borusuna astı
İlkokulda korkutan intihar! Müdür yardımcısı, kendini kalorifer borusuna astı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

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