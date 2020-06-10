İlkokulda sahaflık ve nümismatik sergi salonu açılacak
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İlkokulda sahaflık ve nümismatik sergi salonu açılacak

BURDUR merkez Kışla İlkokulu'nda sahaflık ve nümismatik (eski para) sergi salonu açılacak.

İlkokulda sahaflık ve nümismatik sergi salonu açılacak
10.06.2020 08:02 | Son Güncelleme: 10.06.2020 08:05

BURDUR merkez Kışla İlkokulu'nda sahaflık ve nümismatik (eski para) sergi salonu açılacak. Ünlü yazar ve şairlerin ilk basım kitapları ile Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde basılan paraların yer alacağı salon önümüzdeki eğitim öğretim döneminde faaliyete geçecek.

Üç yıl önce öğrenci velilerinden toplanan eski dönem yaşam eşyaları ve malzemelerle bir sınıfı Etnografya Müzesi'ne dönüştüren Kışla İlkokulu'nun müdürü İmran Elay, şimdi de nümismatik ve sahaflık atölyesi sergi salonu için çalışma başlattı, bağışta bulundu. Müdür Eray bu amaçla 18 yılda biriktirdiği 1928- 1980 yılları arasında basılmış Türk ve dünya klasiklerinin yer aldığı kitap koleksiyonu ile 1750- 1990 yılları arasında basılmış nadide kağıt ve birçoğu gümüş olan madeni para koleksiyonunu açılacak olan nümismatik ve sahaflık atölyesi sergi salonuna bağışladı.

'TÜRKİYE'DE İLK OLACAK'İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Kışla İlkokulu'na gelerek hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Çay, bu okulda pek çok ilke imza atıldığını belirterek, "Okul Müdürümüz İmran Elay'ın samimi gayretleriyle oluşturmuş olduğu nümismatik ve sahaflık atölyesinin açılışından önce son kontrollerini gerçekleştirdik. Gerçekten birbirinden değerli eserleri görme imkanımız oldu. Bu çocuklarımız açısından tarihini, geçmişini merak etmeleri, onların ilgilerinin artması bakımından bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyorum. Diğer öğretmenlerimiz de çok büyük emek vermiş. Bildiğimiz kadarıyla şu anda Türkiye'de nümismatik atölyesi ilk olarak burada açılacak. Milli Eğitim Bakanlığımızın da 2023 eğitim vizyonunda belirttiği sosyal, kültürel faaliyetlere katkı bakımından, öğrencilerimizin geçmişe ilgi uyandırması bakımından, burada geçmişe meraklarını giderebilmeleri bakımından açılacak atölyelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradaki eserler 1928 ve 1980 yılları arasında basılmış birbirinden kıymetli ve çoğu da ilk basım olan nadide eserler. Şimdiden çocuklarımıza, yavrularımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.'BU KİTAPLARI YAKLAŞIK 18 YILDIR BİRİKTİRİYORUM'Okul Müdürü İmran Elay da 2020- 2021 eğitim öğretim yılında okulda nümismatik ve sahaflık atölyesi sergi salonu oluşturmayı düşündüklerini belirterek, "Burada sergileyeceğimiz eserler ünlü yazarların 1928- 1980 arası basılan, basım sayısı az olan nadide eserleri. Bu kitapları yaklaşık 18 yıldır biriktiriyorum. Aynı zamanda okulumuzda nümismatik sergi salonu da açacağız. Burada da Osmanlı İmparatorluğu'nun son 6 padişahı döneminde basılan paralar, Cumhuriyet döneminde 1980 yılına kadar basılan kağıt ve madeni paraları sergileyeceğiz" dedi.Projeyi İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile paylaştıklarını ve desteğini aldıklarını anlatan Elay, şöyle dedi: "Kendisi geldi, yerinde inceledi. Destek konusunda kendisiyle iletişime geçmemizi istedi. 2020- 2021 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizde öncelikle hobi oluşturmak, merak duygusu oluşturmak ve koleksiyonculuğu geliştirmek için şahsıma ait bu para ve kitapları okulumuza bağışladım."NADİDE ESERLER VAR

İmran Elay'ın bağışladığı kitaplar arasında Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin, Necip Fazıl, Halid Ziya Uşaklıgil, Halide Edib Adıvar, Refik Halid Karay, Faruk Nafiz Çamlıbel gibi şair ve yazarların kitaplarının ilk basımları ile Sultan Reşad, 2'nci Abdülhamit ve Abdülaziz dönemlerinde basılmış madeni paralar ile Cumhuriyet döneminde 1980 yılına kadar basılmış kağıt ve madeni paralar yer alıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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