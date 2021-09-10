İlkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı iddia edilen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı - Haberler
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İlkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı iddia edilen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel
İlkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı iddia edilen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

İzmir'in Konak ilçesindeki ilkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı öne sürülen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

İzmir'in Konak ilçesindeki ilkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı öne sürülen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "ilkokulda İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada kantinde olan müdür yardımcısının ayağa kalkmadığı" iddiasına ilişkin haberler in yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, iddialar üzerine konunun aydınlatılması için müdür yardımcısı İ.Ç. hakkında inceleme başlatıldığı kaydedildi.

AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri
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Haber: İlkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı iddia edilen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı - Haberler
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