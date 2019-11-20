20.11.2019 14:57 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:01

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin katılımıyla düzenlenen "İlkokulda Dil Becerileri Çalıştayı" başladı.



Bir otelde düzenlenen, bugün başlayan ve 21 Kasım'da sona erecek olan çalıştaya, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı İlhan Erdem, Doç. Dr. Mustafa Başaran, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Prof. Dr. Bilal Duman, sınıf öğretmeni ve idareciler ile İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinden akademisyenler katıldı



İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, açılış konuşmasında, temel dil becerileri olarak ortaya çıkan dinleme, konuşma, okuma yazma ve ilk okuma yazma konularında çeşitli açıklamalarda bulunarak sınıf öğretmenliğinin önemini vurguladı. Tatlı, temel beceriler geliştirilmeden eğitim ve öğretimin alt yapısının yeterli olamayacağını, duyulan bu eksiklik nedeniyle uzun dönemdir hazırlıkları yapılan bu çalıştayı gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, iki gün sürecek olan bu çalıştayın çıktıları üzerinden bu tartışmaların ve beceri temelli öğrenmenin mümkün olabileceğini dile getirdi. Ali Tatlı, çalıştay raporlarının ilerde çeşitli araştırmalara da kaynaklık edeceğini belirtti. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem ise, eğitimde dil faktörünün önemini ve dil becerilerinin geliştirilmesinin eğitime olan etkisini dile getirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Prof. Dr. Bilal Duman da, insan beyninin işleyişini, yapısını, nöronların algılarını açıklayarak bunların dil becerilerinde kullanım biçimini ve yapısını kapsayıcı bir şekilde anlattı. Doç. Dr. Mustafa Başaran ise, dil becerilerini geliştirmenin ilkokulda öğretmenliğin asıl işlevi olduğunu belirterek, bunlardan özellikle dil becerilerinde yazma konusunun önemine değindi. Başaran, yazma becerisinin bir bütün olarak eğitim öğretim yaşantısını etkilemesi nedeniyle bu konuya özel atıfta bulunduğunu belirtti. Kapanış konuşmalarıyla çalıştayın ilk bölümü sona erdi. Çalıştay beş farklı temada masa çalışmalarıyla ikinci gün devam edecek.



İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinden dinleme, konuşma, okuma ve yazma konularında akademik çalışma yapan Dr. Bahar Doğan Kahtalı, Dr. Başak Kasa Ayten ve Araş. Gör. Tuğrul Gökmen Şahin çalıştay boyunca programa akademik katkı sunacak.



Çalıştay sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dil Becerileri konulu bir rapor hazırlanıp ilgili birimlerle paylaşılacak. - MALATYA

Kaynak: İHA