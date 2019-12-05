İlkokulda destek eğitim odası ve müzik atölyesi açıldı
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İlkokulda destek eğitim odası ve müzik atölyesi açıldı

Osmaniye Güneysu İlkokulu'nda, destek eğitim odası ve müzik atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

05.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:50
İlkokulda destek eğitim odası ve müzik atölyesi açıldı

İlkokulu'nda, destek eğitim odası ve müzik atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, açılış programında, destek eğitim odası hakkında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mulla Katık'tan bilgi aldı.


Çocukların en iyi şartlarda eğitim almaları için çaba harcandığını ifade eden Coşkun, bu anlamda öğretmenlerin desteği ve fedakarlığının önemli olduğunu kaydetti.


Açılışın ardından öğrenciler mini konser verdi.

Kaynak: AA
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