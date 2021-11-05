İlkokula giden oğluyla aynı masada üniversiteye hazırlanıyor

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Geçirdiği trafik kazası sonrası lise eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan ve 12 yıl sonra liseyi açıktan bitirerek diploma almaya hak kazanan 2 çocuk annesi Zeliha Örs, üniversite hayalini gerçekleştirmek için ilkokula giden oğlu ile aynı masada ders çalışıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesi Fatih Mahallesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Zeliha Örs (30), okuma azmiyle herkese örnek oluyor. Denizli'de lise eğitimi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu uzun bir tedavi süreci geçiren Örs, okulunu bırakmak zorunda kaldı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Örs, bir süre sonra Serkan Örs ile dünya evine girdi. Evlendikten sonra eşi ile birlikte Aydın'a taşınan ve 2 erkek çocuğu olan Zeliha Örs'ün içindeki okuma isteği hiç kaybolmadı. Aradan geçen 12 yılın ardından açıktan liseyi tamamlayarak, lise diploması almaya hak kazanan Örs'ün yeni hedefi ise üniversite oldu. Oğlu ile aynı masayı paylaşan Örs, hem masanın diğer ucundaki ilkokul öğrencisi oğluna derslerinde yardımcı oluyor hem de hayalini kurduğu üniversite için hazırlanıyor. Hedefini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışan Örs'e en büyük desteği ise eşi veriyor.

"Okumak içimde ukde olarak kaldı"

Öğrencilik yıllarında kendisinin başarılı bir öğrenci olduğunu ve okumayı çok sevdiğini ifade eden Zeliha Örs, "Lise 3'e giderken trafik kazası geçirdim. Ağır bir kazaydı ve tedavi sürecim çok uzun sürdü. Bu nedenle istemeyerek de olsa lise eğitimimi yarıda bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra da evlendim ve Aydın'a taşındım. 2 tane de çocuğum oldu. Okumak içimde hep ukde olarak kalmıştı, hep okumak istiyordum. Lise dönemimde de başarılı bir öğrenciydim. Bir gün evde otururken 'neden olmasın' diyerek liseyi dışarıdan bitirmeye karar verdim. Konuyu eşime de aktardım ve o da memnuniyetle karşıladı. Açık liseye kaydoldum ve bitirdim. Sonrasında da gözümü üniversiteye diktim. Şimdi de üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Bu sınavı da başarı ile geçerek istediğim üniversiteyi kazanmak istiyorum" dedi.

"Hedefim elektrik, elektronik ya da bilgisayar mühendisliği"

Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu'un başlattığı kampanya sayesinde muhtarlık içerisinde oluşturulan kütüphaneden aldığı üniversiteye hazırlık kitapları ile sınava hazırlandığını belirten Örs, "Sağ olsun Fatih Mahalle Muhtarımız Yıldız Hanım da bu konuda bana destek verdi. Kendisi ile görüştüğümde kütüphaneden yararlanabileceğimi söyleyince çok mutlu oldum. Muhtarlığa giderek işime yarayacak kitapları aldım. Oğlumla aynı masada çalışıyoruz. Bir yandan ona derslerinde yardımcı olurken, bir yandan da kendim sınava hazırlanıyorum. Hedefim elektrik, elektronik ya da bilgisayar mühendisliği. Sıkı bir şekilde hazırlanarak İnşallah hedefime ulaşacağım" diye konuştu.

"Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım"

Her zaman eşinin arkasında olduğunu belirten Serkan Örs, şunları söyledi:

"Eşim, dışarıdan liseyi bitirmeyi başardı. Şimdi sıra üniversitede. Akşamları genelde ders çalışıyor. Ben de işten geldikten sonra çocuklara bakıyorum, onlarla ilgileniyorum. Ben kendim ilkokul mezunuyum. Çeşitli nedenlerden dolayı okuyamadım ama eşimin okumasını her şeyden çok istiyorum. Bir eş olarak hayallerini başarabilmesi için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. İnanıyorum ki bu azmi ile hedefindeki üniversiteyi kazarak bizleri onurlandıracak." - AYDIN

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