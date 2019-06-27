Son Dakika! Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran teklif Meclis'ten geçti

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

66 AY OLAN OKULA BAŞLAMA YAŞI 69 AYA ÇIKARILDI

Teklifle 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi. Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak.

Kaynak: AA