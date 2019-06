İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "16 Nisan'da bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni millet ortaya koydu. Bir kere milletin iradesine saygı göstermek lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, anayasal değişiklik ve milletin iradesidir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, ilkokula başlama yaşının 69 aya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de bulunduğu Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde gruplar adına milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Meclis'in içerisinde bulunduğu durumu bir kez daha hatırlatmak istediğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye ucube bir sistemle Meclisin itibarı düşürülmüştür. Bugün Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili bir kanun görüşülüyor ama diğer kanunlarda olduğu gibi bir Bakan Meclisimize lütfedip gelmiyor. Şimdi Sayın Bakan burada olsaydı, ona sorular yöneltmek isterdim. Burada, maalesef bu ucube sistemle Meclisin itibarı yerle bir edilmiştir. Milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarmakla Meclisin itibarı artırılmaz." ifadesini kullandı.

Ok, 2002'den bu yana onlarca milli eğitim bakanının değiştirildiğini vurgulayarak, "Milletvekillerimiz beyaz A4 kağıdı alıp bir çetele tutmaya kalksa milli eğitimde yapılan 'reform' ya da 'devrim' adındaki sözde düzenlemelerle milli eğitimin 2002'den bu yana kaç defa değişikliğe uğradığını gerçekten A4 kağıtlarına sığdırmaları mümkün değildir." dedi. Her seçim döneminde öğretmenler, eğitim çalışanları, polisler ve sağlık çalışanlarının 3600 ek göstergelerinin üzerinde çalışıldığı ve kısa zamanda çıkarılacağının ifade edildiğini belirten Ok, "Bu sözler verileli maalesef aylar değil yıllar geçmeye başladı, kaç seçim geçirdik, her seçim döneminde dillendirildiği halde hükümet verdiği sözü maalesef tutmamaktadır." diye konuştu.

FATİH Projesi kapsamında milyonlarca tabletin dağıtıldığını dile getiren Ok, hedeflenen noktaya ulaşmak bir yana yüzde 20'sine ulaşılamadığını, tabletlerin de çöpe atıldığını savundu.

-"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletin iradesidir"

Yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "ucube sistem" denilerek milli iradenin "ucube" haline getirildiğini söyledi.

Akbaşoğlu, "16 Nisan'da bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni millet ortaya koydu. Bir kere milletin iradesine saygı göstermek lazım; en başında oradan millete bir sataşma var, milletin iradesine sataşma var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, anayasal değişiklik ve milletin iradesidir." dedi.

"Ne söz vermişsek yaptık ve mutlaka yapacağız"

AK Parti'nin, eğitimi en fazla bütçesi olan bir noktaya getirdiğini vurgulayan Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğretmenleri iki misline çıkardık. Derslikleri, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan derslikler bir tarafa, oradan bu noktaya taşıyan AK Parti iktidarıdır. Dolayısıyla yasama, yürütme ve yargıyla ilgili de kuvvetler ayrılığı sistemini tam olarak benimsemiş bir hükümet sistemine geçtiğimizin hepimiz bilincinde olmalıyız. Sayın Bakan Yardımcımız da bakın orada, sonuç itibarıyla sıralardadır. 3600 ek göstergeyle ilgili de biz bir şeyle ilgili ya söz vermeyiz 'olmaz' deriz veya vermişsek de mutlaka yaparız, onu da milletimiz gayet iyi bilir. Ne söz vermişsek yaptık ve mutlaka yapacağız, bundan da kimsenin endişesi olmasın."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ise eğitimde verimli gördükleri her yatırımı alkışladıklarını belirterek, "Orada mübalağalı bulduğumuz şey şudur; binalaşmayı artırınca milli eğitimin düzeleceğine dair bir anlayışın milli eğitimi yönetemeyeceğine dair hassasiyeti taşıyorduk, endişelerimiz böyleydi. Bugün, okuduğunu anlama kabiliyeti ölçüldüğünde arka sıralara düşmüş bir başarı grafiğimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, FATİH Projesi'ne ilişkin iddiaların ispat edilmesi gerektiğini belirterek, "Pilot bölgelerle başlanıldı ve onlar fonksiyonel olarak dağıtılan yerlerde işlev gördü ve görüyor. Akıllı tahtayla ilgili de yüzde yüz akıllı tahta bütün eğitim müfredat sisteminde cari kılındı." dedi.

İYİ Partili Ağıralioğlu, "Benim kendi evimde 3 tane, kız kardeşimin evinde 3 tane, erkek kardeşimin evinde 3 tane tablet var, duruyor şu anda onlar yani onları dizip ev yapıyorlar, kağıtları dizip ev yapıyor gibi onlarla ev yapıyorlar şu anda. TEOG sınavının kaldırılacağını bizim Sayın Bakanımız televizyondan öğrendi." ifadesini kullandı.

"Teklif, 66 ay ısrarından vazgeçtiği için isabetlidir"

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, eğitimin en önemli işlevlerinden birisinin bireysel yeteneğe işlerlik kazandırmak ve kazanılan bu yeteneklerin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak olduğunu belirterek, bireysel farklılıklar dikkate alınarak düzenlenen bir eğitim-öğretim programının bireylerin toplum içerisinde faydalı, mutlu ve uyumlu bireyler olarak yaşamalarını sağlayacağını kaydetti.

Özellikle üstün yeteneğe sahip olarak nitelendirilmiş bireylerin topluma sağladıkları katkıların önemli bir yer tuttuğundan bireysel farklılıkların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kalyoncu, Türk tarihinde, Cumhuriyet öncesi dönemde üstün yetenekli bireylerin eğitiminin kökleri Osmanlı Devleti dönemindeki Enderun Mektepleri'ne dayandığını anımsattı. Kalyoncu, geleceğin dahi çocukları için tanılama sürecinden eğitim programları ve eğitim ortamlarının tasarlanmasına hatta eğitimcilerinin seçilmesine kadar büyük bir titizlikle davranılması gerektiğini söyledi.

Kalyoncu, "Türk milli eğitiminin artık milli bir politika çerçevesinde yürütülmesi ve her yıl bir deney yapılmaktan vazgeçilmesi asli beklentimizdir. Kaybedilen zaman milli servettir, zira denek yapılan çocuklar Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılının mimarları olacaktır. Bu minvalde, önümüzdeki teklif, 66 ay ısrarından vazgeçtiği için isabetlidir. 66 ila 69'uncu aylar arasındaki çocukların bedensel, bilişsel ve sosyal gelişim durumları arasındaki önemli farkı da bu tartışmaların yapıldığı yıllar içerisinde hepimiz öğrendik." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin sonuçlarına değinerek, "İstanbul seçimi partiler arası bir seçim değildi, sadece 2 adayın yarıştığı bir seçim de değildi; çok net, İstanbul seçimi 'kaybettiğim seçimi de hukuku da tanımam' diyenlerle bu ülkede adalet isteyenler arasında bir seçimdi ve adalet isteyenler kazandı." ifadesini kullandı.

Eğitimin bir ülkenin geleceği olduğunu dile getiren Ersoy, AK Parti'nin 17 yılda eğitimi "yapboz tahtasına çevirdiğini" öne sürdü.

Genel Kurulda teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: AA