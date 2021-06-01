İlkokul ve ana sınıfları kapılarını öğrenciler için açtı
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İlkokul ve ana sınıfları kapılarını öğrenciler için açtı

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Haberler | Güncel

İlkokul ve ana sınıfları kapılarını öğrenciler için açtı Okula gelen hem öğrenciler, hem de veliler heyecanlıydı Öğrenciler kurallara uyularak sınıflara alındı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından kademeli normalleşme kapsamında Afyonkarahisar'da tüm ilkokullar ve...

İlkokul ve ana sınıfları kapılarını öğrenciler için açtı

Okula gelen hem öğrenciler, hem de veliler heyecanlıydı

Öğrenciler kurallara uyularak sınıflara alındı

AFYONKARAHİSAR - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından kademeli normalleşme kapsamında Afyonkarahisar'da tüm ilkokullar ve okul bünyesindeki ana sınıflar kapılarını öğrenciler için açtı.

Okula velileriyle gelen öğrencilere girişlerde görevliler tarafından dezenfektan uygulandı. Öğrenciler okullarının önünde sıra olarak ilk ders zili öncesi hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudular. Daha sonra ders zilinin çalmasıyla sınıflarına geçen öğrenciler eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam etmenin mutluluğunu yaşadılar.

Okulların kısa bir süreliğine de olsa yeniden açılmasından mutlu olduklarını aktaran veliler, herkesin maske ve mesafeye dikkat etmesi gerektiğini vurguladılar. Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karara saygı duyduklarını belirten Ahmet Gazi Arpacı isimli öğrenci velisi, "Kısa sürede olsa okulların yeniden açılmasından memnun olduk. Büyüklerimiz bir karar almış bizde uymak durumundayız. Öğrenciler heyecanlıydı ve hatta biz veliler dahi uzun bir aradan sonra çok heyecanlandık" diye konuştu.

İlkokul ve ana sınıfları kapılarını öğrenciler için açtı
İlkokul ve ana sınıfları kapılarını öğrenciler için açtı
İlkokul ve ana sınıfları kapılarını öğrenciler için açtı
İlkokul ve ana sınıfları kapılarını öğrenciler için açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat

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