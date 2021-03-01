İlkokul, Ortaokul ve Lise'lerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 1 Mart Kabine Toplantısı kararlarına göre okullar ne zaman açılacak?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda çok önemli kararlar alındı. Vatandaşlar 1 Mart Kabine Toplantısı kararları nelerdir merak ediyor. Kararlar arasında hafta sonu kısıtlaması, ilkokul ve liselerde yüz yüze eğitim, restoran, lokanta ve kafelerdeki son durum, halı sahalarda yasak devam edecek mi gibi konular yer alıyor.

Okullar açılıyor mu? İlkokullar yüz yüze eğitime ne zaman geçecek? İlkokul, Ortaokul ve Lise'lerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 1 Mart Kabine Toplantısı kararlarına göre okullar ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR MU?

Okullar Türkiye genelindeki ilkokullarda 8-12 sınıflarda eğitim öğretime açılacak. Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

HAFTA SONU KISITLAMASI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

KALKAN KISITLAMALAR NELERDİR?

- Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arası kısıtlama sürecek.

- Okullar Türkiye genelindeki ilkokullarda 8-12 sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

- Düşük ve orta riskli illerde diğer kademelerde de eğitme başlanacaktır. Yüksek ve çok riskli illerde sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

- Çok yüksek riskli iller dışında kafe restoranlar sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürecek.

- Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale dönecek.

- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız ile ilgili düzenleme düşük ve orta illerimizde kaldırıldı.

- Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdürecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KARARLARI AÇIKLADI

Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.

Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.