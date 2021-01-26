İlkokul öğrencisinin Trabzonspor forması hayalini Vali Sonel gerçekleştirdi
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İlkokul öğrencisinin Trabzonspor forması hayalini Vali Sonel gerçekleştirdi

26.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:46
İlkokul öğrencisinin Trabzonspor forması hayalini Vali Sonel gerçekleştirdi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisinden Trabzonspor forması isteyen öğrencinin talebini yerine getirdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisinden Trabzonspor forması isteyen öğrencinin talebini yerine getirdi.

Vali Sonel, il genelindeki 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa, isteklerini öğrenip karşılamak için "Annen ya da baban hayatta olsaydı ondan ne isterdin?" sorusunu da yönelttiği mektup gönderdi.

Mektubuna gönderilen yanıtları tek tek inceleyen Vali Sonel, Çamaş ilçesinde yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Vatan Yaşar Giden'in Trabzonspor forması isteğini kulüp yetkililerine iletti.

Bordo-mavili kulüp, futbolcular tarafından imzalanan forma ve futbol topunu, Giden'e ulaştırılmak üzere Vali Sonel'e gönderdi.

Forma ve futbol topu, Çatalpınar Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan tarafından minik çocuğa teslim edildi.

Kaymakam Kılıçaslan, çocuğun formanın yanı sıra talepte bulunduğu tablet ve çalışma masasını da kendisine hediye etti.

Vali Sonel, yaptığı yazılı açıklamada, 19 ilçede yetim ve öksüz çocukların isteklerinin yerine getirilmesini kaymakamların bizzat takip ettiğini belirtti.

Vatan Yaşar Giden'e Trabzonsporlu futbolcuların imzaladığı forma, bordo mavi renkli futbol topu ile tablet ve çalışma masasının teslim edildiğini aktaran Sonel, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın istekleri devletimizin ve hayırsever dostlarımızın katkılarıyla yerine getiriliyor. Bu evladımızın mutluluğuna vesile olan Trabzonspor'umuza da hassasiyetlerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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