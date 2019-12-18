İlkokul öğrencisinin minibüsün altında kalma anı güvenlik kamerasında
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İlkokul öğrencisinin minibüsün altında kalma anı güvenlik kamerasında

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir öğrencinin indiği servis minibüsünün altında kalma anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

18.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:14
İlkokul öğrencisinin minibüsün altında kalma anı güvenlik kamerasında

'in ilçesinde bir öğrencinin indiği servis minibüsünün altında kalma anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 'nde ilkokul öğrencisi U.G. (9), okul dönüşü indiği servis minibüsünün önünden geçerken bir anda hareket eden aracın altında kaldı.

Çevredekilerin uyarısı üzerine minibüsü durduran sürücü, vatandaşların yardımıyla çocuğu aracın altından çıkarıp Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Vücudunda küçük sıyrıklar oluşan öğrencinin, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Bu arada olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İlkokul öğrencisinin minibüsün altında kalma anı güvenlik kamerasında
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