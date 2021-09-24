İlkokul öğrencisinden Sivas Milli Eğitim Müdürünü duygulandıran sözler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlkokul öğrencisinden Sivas Milli Eğitim Müdürünü duygulandıran sözler

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
İlkokul öğrencisinden Sivas Milli Eğitim Müdürünü duygulandıran sözler

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Kangal ilçesinde okul ziyareti sırasında öğrencilere, "Bizden bir isteğiniz var mı?" sorusuna, ilkokul öğrencisi Muhammed Salih Aydemir'in, "Bayrağımıza, devletimize, milletimize zarar gelmesin.

KANGAL, SİVAS (AA) - Sivas Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Kangal ilçesinde okul ziyareti sırasında öğrencilere, "Bizden bir isteğiniz var mı?" sorusuna, ilkokul öğrencisi Muhammed Salih Aydemir'in, "Bayrağımıza, devletimize, milletimize zarar gelmesin." cevabıyla duygulandı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aslan, Kangal ilçesinde okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ayhan Erkan İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Aslan, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

2/A sınıfını ziyaretinde öğrencilere, "Bizden bir isteğiniz var mı çocuklar?" sorusunu yönelten Aslan, öğrencilerden Muhammed Salih Aydemir'in, "Bayrağımıza, devletimize, milletimize zarar gelmesin." sözleri karşısında duygulandı.

Minik yüreğiyle, vatan ve bayrak sevgisini dile getiren öğrenciyle ilgilenen Aslan, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bu sözleri duymak beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin, "Okullarımızın bir daha kapanmasını istemiyoruz." sözleri üzerine ise Aslan, "Bizler bu konuda gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Sizlerin de bu tedbirlere uymanızı ve büyüklerinize de örnek olmanızı istiyorum. Eğer hep birlikte gayret gösterir, tedbirlere uyarsak inşallah okullarınızdan ayrı kalmayacaksınız." açıklamasında bulundu.

Sınıf ziyaretlerinin ardından okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelen Aslan, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
'Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin' diyen Cübbeli Ahmet'e, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç davet

"Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" diyen Cübbeli Ahmet'e, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç davet

 MEB Bakanı Özer: Başlangıçta 200'ün altındaki eğitime ara veren sınıf sayısı arttı

MEB Bakanı Özer: Başlangıçta 200'ün altındaki eğitime ara veren sınıf sayısı arttı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Gazeteler Mevlüt Çavuşoğlu Sezai Temelli Süleyman Soylu Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Şenol Güneş Bülent Uygun Lionel Messi Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Sultan Selim Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İlkokul öğrencisinden Sivas Milli Eğitim Müdürünü duygulandıran sözler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 15:07:05. #1.17#