İlkokul öğrencisi uluslararası turnuvada 37'nci oldu
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İlkokul öğrencisi uluslararası turnuvada 37'nci oldu

İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Haberler | Güncel

İlkokul öğrencisi uluslararası turnuvada 37'nci oldu Hürriyet İlkokulu Müdürü Defne Akman: "Ülkemizi böyle bir platformda temsil ettiğimiz için çok mutluyuz" Öğrenci Efecan Özdemir: "Bundan sonra bu gibi uluslararası yarışmalara katılmak istiyorum" Eskişehir Hürriyet İlkokulu 4'üncü sınıf...

İlkokul öğrencisi uluslararası turnuvada 37'nci oldu

Hürriyet İlkokulu Müdürü Defne Akman:

"Ülkemizi böyle bir platformda temsil ettiğimiz için çok mutluyuz"

Öğrenci Efecan Özdemir:

"Bundan sonra bu gibi uluslararası yarışmalara katılmak istiyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Hürriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Efecan Özdemir, Dünya Bulmaca Federasyonu (World Puzzle Federation) tarafından düzenlenen Asya Sudoku Şampiyonası'nda 37'nci oldu.

Dünya genelinde 34 ülkenin üyesi olduğu Dünya Bulmaca Federasyonu tarafından Kore merkezli düzenlenen Asya Sudoku Şampiyonası, çok sayıda okul ve yarışmacının katılımıyla gerçekleşti. Eskişehir Hürriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Efecan Özdemir, okulunu temsilen katıldığı turnuvada dünyada ilk 37 yarışmacı arasına girdi. Yarışmada elde ettiği dereceden mutlu olduğunu dile getiren Özdemir, bundan sonraki süreçte de farklı uluslararası yarışmalara katılarak Türkiye'yi temsil etmek istediğini vurguladı.

"Bu bizim için bir ilk oldu"

İlk defa katıldıkları Asya Sudoku Şampiyonası'nda ülkeyi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Hürriyet İlkokulu Müdürü Defne Akman, okulunun gelecek yıllarda daha da başarılı olacağını ifade etti. Saat farkından dolayı öğrenci ve velisinin, neredeyse gün doğmadan uyanarak yarışmaya girdiğini belirten Akman, "Asya Sudoku Şampiyonası Dünya Sudoku Federasyonu tarafından, Kore merkezli olarak düzenlenen Uluslararası bir yarışma. Biz bu yarışmaya birkaç öğrencimiz ile katıldık. Bu bizim için ilk oldu. Ülkemizi böyle bir platformda temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. Öğrencilerimiz güzel başarılar elde ettiler. Onları sudokunun farklı çeşitleri ile tanıştırdık. Saat farkı nedeniyle yarışma saati ile Türkiye saati arasındaki fark vardı. Bu dönemde velilerimizin desteği çok oldu. Sabah 05.00 gibi bir saatte kalkarak çocuklarımızı yarışmaya hazırladılar. Güzel sonuçlar elde ettik" diye konuştu

"Ailemin desteğini aldım"

Düzenlenen uluslararası yarışmaya saat farkından dolayı sabahın erken saatinde katıldığı söyleyen Efecan Özdemir, "Çok çalıştım. Babam ve annem de yardım etti. Çalışırken de ailemin desteğini aldım. Sabah çok erken bir saatte uyanıp yarışmaya katıldım. Sorulardan bazıları kolay bazıları zordu. Oyuncu Beyinler sınavında da başarım var, Türkiye'de 8, Eskişehir'de ise 2'nci oldum. Beyin Olimpiyatları'na da katıldım, Akıl Zeka Oyunları Turnuvası'nda ise il birincisi oldum, Ulusal Tales Matematik Yarışması'na ve Kanguru Matematik Sınavı'na girdim ve onlarda da derece elde ettim. Bundan sonra bu gibi uluslararası yarışmalara katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencisi uluslararası turnuvada 37'nci oldu
İlkokul öğrencisi uluslararası turnuvada 37'nci oldu
İlkokul öğrencisi uluslararası turnuvada 37'nci oldu
İlkokul öğrencisi uluslararası turnuvada 37'nci oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT

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