İlkokul öğrencisi kumbarasındaki parayla sokak hayvanlarına yiyecek aldı Konya'nın Seydişehir ilçesinde ilkokul öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarla yiyecek satın alarak sokak hayvanlarını besledi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ilkokul öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarla yiyecek satın alarak sokak hayvanlarını besledi.

Gazi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Şevval Altan, kumbarasında şimdiye kadar biriktirdiği harçlıkları ile evlerinin yakınlarında bulunan sokak hayvanları için yiyecek satın aldı.

Kızılcalar Mahallesi'nde bulunan evlerinin yakınındaki karton kutulara koyduğu yiyecekleri, sokak köpeklerinin gelip yemesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Altan, "Evden dışarı çıkamıyorum. Şimdiye kadar kumbaramda biriktirdiğim paramla aileme yiyecek aldırarak, sokakta aç dolaşan köpekleri beslemek istedim." dedi.

Altan ailesi de çocuklarının davranışından çok mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA