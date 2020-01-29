İlkokul öğrencisi iki kardeş, kumbarada biriktirdikleri paraları deremzedelere bağışladılar
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İlkokul öğrencisi iki kardeş, kumbarada biriktirdikleri paraları deremzedelere bağışladılar

-İlkokul öğrencisi iki kardeş - Hatay'dan yapılan yardımlarHatay'da, Dörtyol Belediyesi ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı.

29.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 29.01.2020 23:15
İlkokul öğrencisi iki kardeş, kumbarada biriktirdikleri paraları deremzedelere bağışladılar

-İlkokul öğrencisi iki kardeş - 'dan yapılan yardımlar

Hatay'da, Belediyesi ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı.

Kampanya kapsamında toplanan temel yaşam malzemeleri 'a gönderildi.

Dörtyol ilçesinde de ilkokul öğrencisi iki kardeş, kumbarada biriktirdikleri paraları Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar için bağışladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İlkokul öğrencisi iki kardeş, kumbarada biriktirdikleri paraları deremzedelere bağışladılar
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