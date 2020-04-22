İlkokul öğrencisi Hurma, 23 Nisan'ı evinin balkonunda kutladı Afyonkarahisar'da bir ilkokul öğrencisi evinin balkonunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bayraklarla, balonlarla süsleyerek İstiklal Marşı okudu.

Afyonkarahisar'da bir ilkokul öğrencisi evinin balkonunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bayraklarla, balonlarla süsleyerek İstiklal Marşı okudu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uzaktan eğitime geçilmesi ve dışarı çıkmalarının kısıtlanması nedeniyle öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutluyor. Afyonkarahisar Maver Kemal Arsoy İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Toprak Hurma, 23 Nisan kutlaması için evinin balkonunu süsledi. Hurma, süslediği balkondan mikrofonla İstiklal marşı okudu. Kaynak: AA