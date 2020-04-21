İlkokul öğrencisi Evin, "Bayrak" şiirini evinde okudu Evin Bayraktar'ın şiir okuması Bitlis'te ilkokul öğrencisi Evin, "Bayrak" şiirini evinde okuduBİTLİS (AA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan ve Şehit Er Fevzi Güngör İlköğretim okulu 2.

Evin Bayraktar'ın şiir okuması Bitlis'te ilkokul öğrencisi Evin, "Bayrak" şiirini evinde okudu

BİTLİS (AA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan ve Şehit Er Fevzi Güngör İlköğretim okulu 2. sınıf öğrencisi olan Evin Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Arif Nihat Asya'nın "Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü" dizesi ile başlayan Bayrak şiirini evinde okudu.

Kaynak: AA