İlkokul öğrencisi Ecrin'den Bakan Koca'ya 'teşekkür' mektubu

VAN'ın Erciş ilçesinde, 4'üncü sınıf öğrencisi Eylül Ecrin Özkul (9), yüz yüze eğitim mutluluğunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile paylaştı. Koca'ya mektup yazan Özkul, "Yüz yüze eğitimi başlattığınız için size teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle okullarda yüz yüze eğitim başladı. Erciş ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nun 4' üncü sınıf öğrencisi Eylül Ecrin Özkul da yüz yüze eğitimin başlamasının ardından mutluluğunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile paylaştı. Özkul, Bakan Koca'ya, teşekkür mektubu yazarak, duygularını aktardı. Özkul, mektubunda, "Sayın bakanımız, salgından dolayı uzun süre okuldan uzak kaldık ve uzaktan eğitim aldık. Ben arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla okulumuza başladık. Arkadaşlarımla oyunlar oynuyor, ders alıyoruz. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, yüz yüze eğitimi başlattığınız için size teşekkür ediyorum. Mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim. Lütfen herkes aşı yaptırsın" dedi.

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