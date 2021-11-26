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İlkokul Öğrencileriyle Kilden Heykeller Yaptılar

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İlkokul Öğrencileriyle Kilden Heykeller Yaptılar

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanımız ve öğrencilerimiz ilkokul öğrencileriyle birlikte kilden heykeller yaptı.

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanımız ve öğrencilerimiz ilkokul öğrencileriyle birlikte kilden heykeller yaptı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Topuma Hizmet Uygulamaları kapsamında düzenlediği çeşitli etkinliklerle, ilimizin ve bölgemizin insanlarıyla bütünleşmeye devam ediyor.

Öğretim elemanları ve öğrencileriyle birlikte örnek çalışmalara imza atan MSKÜ, son olarak ilkokul öğrencilerini sanatla buluşturdu.

Üniversitemizin Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Sağlık, yüksek lisans öğrencileriyle birlikte Bodrum Dereköy Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu İlkokulunda "heykel workshop"u gerçekleştirdi.

Atölye dersi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kilden yaratıcı ve eğlenceli heykeller yapmayı öğrendi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşen çalışma ile öğrenciler, sanatta üretmeyi eğlenerek deneyimledi.

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