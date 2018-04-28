İlkokul Öğrencilerinin Anıları Hikaye Kitabı Oldu

Erbaa ilçesinde özel bir ilkokulda eğitim gören çocukların yazdıkları anılar, hikaye kitabı oldu.

İlkokul 2. sınıfta eğitim gören öğrenciler, geçen eğitim öğretim yılında okuma yazmayı öğrendikten sonra öğretmenlerinin desteğiyle anılarını yazmaya başladı.

Öğrencilerin bugüne kadar yazdığı anılar, okul idaresi tarafından bir kitapta toplandı.

Okul müdürü Volkan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap projesini duyduğunda çok mutlu olduğunu belirtti.

Kitabın 26 sayfadan oluştuğunu ve 10 öğrencinin katkı verdiğini belirten Selçuk, "100 adet basarak öğrenci velilerine hediye ettik. Ayrıca okul kitaplığına da koyduk. Kitabın 2. baskısının yanı sıra öğrencileri okuma yazmaya teşvik etmek amacıyla yeni hikaye kitabı çalışması da yapacağız." dedi.

Sınıf öğretmeni Vildan Aydın da işe öğrencileri okumayı sevdirmekle başladıklarını dile getirerek, "Yazmayı sevdiklerini anlayınca çocuklara öncülük ettim. Yazdıkları anıları derleyerek kitap çıkardık." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Atalay Doğan da 1. sınıfta kitap okurken kendisinin de kitap yazabileceğinin aklına geldiğini, ardından arkadaşlarıyla bunun için çalıştıklarını söyledi.