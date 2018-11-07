İlkokul Öğrencilerine Uçuş Eğitimi

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Gyrocopter Branş Başkanı Mustafa Yavuz, havacılığı sevdirmek için çıktığı yolda Samsun'daki öğrencilerle buluştu.

Tekirdağ'dan gyrocopter ile havalanan Yavuz, Gökçeada, Pamukkale, Antalya, Manavgat, Adana, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Elazığ ve Sivas'ın ardından Samsun'a geldi.

Samsun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu uçuş pistinde ilkokul öğrencileri ile buluşan Mustafa Yavuz, çocuklara havacılık hakkında bilgi vererek hava taşıtı gyrocopteri anlattı, bazı öğrencileri de uçurdu.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maliyetini tamamen kendisi karşılayarak çocukları havacılıkla tanıştırdığını söyledi.

Şimdiye kadar 700'e yakın çocuğu gökyüzüyle tanıştırdığını belirten Mustafa Yavuz, "Ayrıca gittiğim illerdeki Türkiye Hava Sporları Federasyonu il temsilcileri ile birlikte havacılara gyrocopteri tanıtıyorum. Bugün ise Bafra Kızılırmak İlkokulu Havacılık Kulübü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin de olduğu 55 kişilik öğrenci grubunu, veli ve öğretmenlerini ağırladım." dedi.

Yavuz, Sinop, Giresun, Kastamonu, Eskişehir Sivrihisar, Düzce ve Tekirdağ'da da çocuklarla buluşacağını sözlerine ekledi.

Özel öğretim öğrencisi Uğur Utku Kaan Karabayır, "Rüyalarımda kendimi hep uçarken görüyordum. İlk kez uçtuğum için çok mutluyum, pilotumuza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.