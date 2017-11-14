İlkokul Öğrencilerine Sağlıklı Yaşamın İlkeleri Aşılanacak

Foça Bedia Midilli İlkokulu tarafından uluslararası eğitim programı ortaklığıyla, ilkokul öğrencilerine sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme ve spor yapmanın önemi anlatılacak.



Beslenme Dostu Okul Sertifikası'na sahip olan Foça Bedia Midilli İlkokulu, obezitenin zararları konusunda farkındalık oluşturmak, sağlıklı yaşamın ve doğru beslenmenin önemini, spor yapmanın gerekliliğini öğrencilerine aşılayabilmek için İngilizce öğretmeni Nurhayat Aksoy tarafından hazırlanan bir Erasmus+ K219 projesi yürütüyor. "Healthy Foods Happy Moods" isimli bu proje kapsamında; Polonya, Romanya, İtalya ve Hırvatistan'dan katılan 8 kişilik öğretmen grubu, 12-15 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen proje açılış toplantısını yapmak üzere Foça'ya geldi. Projenin ilk gününde katılımcılar Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar'ı makamlarında ziyaret ederek proje ile ilgili paylaşımlarda bulundular. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ziyarette bulunan proje ortaklarına hediyeler sunarak başarılar diledi. - İZMİR