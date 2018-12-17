İlkokul Öğrencilerine Robotik Kodlama Etkinliği

Tercan Mehmet Kutsi Begdeş İlkokulu 4/A sınıfı öğretmeni Tuğçe Kübra Bingöl tarafından öğrencilerine yönelik robotik kodlama ile ilgili etkinlik düzenledi.

Öğrencilerin robotik kodlamaya karşı çok istekli olduğu etkinlikle ilgili bilgi veren sınıf öğretmeni Tuğçe Kübra Bingöl, "Öğrencilerimize kodlama saati (Hour of Code) uygulama etkinliği ve bu etkinlik kapsamında 1 saat kodlama etkinlikleri yaptırdık. Bunlar bilgisayar ortamında ve bilgisayarsız olarak iki çeşittir. Tabi ki burada amacımız kodlamayı 1 saat ile sınırlamak değil. Kodlamanın öğrencilerde farkındalık oluşturması için bu etkinliğe katıldık. 3-9 Aralık Bilgisayar Bilim Eğitim Haftası olarak kutlandığı için, bizlerde bu uygulamaları yaparak bu platformda etkin rol almak istedik. Böylece kodlama alanının sırlarını ve temel öğelerini keşfetmeye başladık. Artık Kodlama Saatinde Bizde Varız sloganımızla devam edeceğiz" dedi.

Bu uygulama ile ilgili konuşan Okul Müdürü Kadir Aydın'da, "Öğrencilerin ilgili olmasının memnuniyet verici. Öğrencilerin geleceğini şekillendirmek açısından bu tür faaliyetlerinin çok önemli. Robotik Kodlama sunumuyla bilgisayar yazılımından 3D yazıcılara, robot yapımından resim yapmaya kadar birçok alanda farkındalık oluşturuldu. Etkinlikte emeği geçen öğretmenimiz Tuğçe Kübra Bingöl ve diğer öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetler Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu'nda artarak devam edecek" diye konuştu.

Daha sonra öğrencilere Okul Müdürü Kadir Aydın ve Öğretmenleri Tuğçe Kübra Bingöl tarafından katıldıkları bu uygulama ile ilgili sertifikaları verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA