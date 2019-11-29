İlkokul öğrencilerine diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı

29.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:48

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle ilkokul öğrencilerine diş macunu ve diş fırçası dağıtırken, tarama ve florür uygulaması da yapıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, diş macunu ve diş fırçası verdiği çocuklara "Dişlerinize iyi bakın" tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'de her yıl 22 Kasım günü Diş Hekimleri Günü, 22 Kasımı içine alan hafta Ağız ve Diş Sağlığı haftası olarak kutlanıyor. Ağız ve Diş Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara ağız ve diş sağlığının önemini vurgulamak amacıyla Bağcılar Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle özel bir program düzenlendi.

"DİŞLERİMİZİN SAĞLIĞI ÇOK ÖNEMLİ"

Üsküp İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaptığı konuşmada, "En fazla ihmal ettiğimiz dişlerimiz oluyor. Hastalıkların birçoğu da dişten kaynaklanıyor. O yüzden dişlerimizin sağlığı çok önemli. Şimdiden dişlerinizi fırçalamaya başlarsanız dişleriniz sağlıklı olur ve onları kaybetmezsiniz" dedi.

"DİŞLERİNİZE İYİ BAKIN"

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli diş hekimi Anıl Geda ise diş sağlığının korunması ve ağız bakımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı bir sunum yaptı. Programın ardından Çağırıcı ve sağlık görevlileri ilkokuldaki öğrencilere diş macunu ve diş fırçası verdi. Çağırıcı çocuklara "Dişlerinize iyi bakın" tavsiyesinde bulundu. Öte yandan 1400 öğrenciye diş taraması 350 öğrenciye de florür uygulaması yapıldı.

Kaynak: DHA