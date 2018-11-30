İlkokul Öğrencilerine Anlamlı Yardım

Adıyaman'ın Sincik ilçesi Söğütlü Cumhuriyet İlkokulunda öğrenim gören ihtiyaç sahibi 68 öğrenciye, hayırseverlerin gönderdiği bere, atkı ve eldivenler dağıtıldı.

Sincikli Kazım Yolcu'nun girişimleriyle, Sincikli iş adamı Hüseyin Yolcu tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı, bere ve eldiven gönderildi.

Okula ulaşan yardım malzemeleri, okul yönetimi ve Kazım Yolcu tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir yardımda bulunduklarını belirten iş adamı Hüseyin Yolcu, "2002 yılında köyde iş imkanı olmadığı için İstanbul'a göç ettik. Yıllarca özel sektörde çalıştım, daha sonra kendi firmamızı kurduk. Akrabam Kazım Yolcu beni arayıp ilkokul öğrencilerine bere, atkı ve eldiven göndermemizi istedi. Bizde bu talebe duyarsız kalmayarak bu tür yardımların sosyal sorumluluk kapsamında yapmamız gerektiğini düşündük. Söğütlü Cumhuriyet İlkokulunda öğrenim gören 68 öğrencimize atkı, bere ve eldiven gönderdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu tür yardımlarımız devam edecektir" diye konuştu.

Okul Müdürü Nazif Erkut ise, yardımların gönderilmesine vesile olan Kazım Yolcu ve hayırsever iş adamı Hüseyin Yolcu'ya teşekkür etti. - ADIYAMAN