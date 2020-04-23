İlkokul öğrencilerinden video konferanslı 23 Nisan kutlaması Antalya'da ilkokul öğretmeni Şükran Süren, öğrencileriyle birlikte video konferans yöntemiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Antalya'da ilkokul öğretmeni Şükran Süren, öğrencileriyle birlikte video konferans yöntemiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan İrfan İlkokulu 1/E Sınıfı öğretmeni Şükran Süren, korona virüsle mücadele kapsamında evlerinde kalan veliler ve öğrencileriyle iletişimi kesmedi. Süren, bu zor süreçte evde sıkılan öğrencilerine destek ve moral amaçlı birçok etkinlik düzenledi. Süren, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yine öğrencileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Öğrenciler ellerinde ay yıldızlı bayraklarla hep birlikte "Sanki Her Tarafta Var Bir Düğün" şarkısını söyledi.

"Uzaklaştıkça yakınlaşıyoruz"

Öğrencileriyle çok keyifli anlar geçirdiğini dile getiren Süren, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un 'Uzaklaştıkça Yakınlaşıyoruz' parolasından yola çıkarak hem velimin hem de öğrencilerimin yanında olduğumu hissettirmek adına düzenli olarak internet ortamında öğrencilerimle ders yapıyoruz. Amacımız hem birlikte keyifli vakit geçirmek hem de öğrendiklerimizi unutmamak. Bugünkü dersimizi de milli bayramlarımıza ayırarak özgürlüğün, eşitliğin, adaletin de dayanağı ulusal egenenliktir mesajı vererek TBMM'nin açılışını ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ekran karşısında coşku ile kutladık" şeklinde konuştu.

Öğrencilerine olan özlemini dile getiren Süren, "Bu sürecin en kısa zamanda sona ermesini ve sevgiyle öğrencilerime kavuşmayı ümit ediyorum" mesajını verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA