İlkokul öğrencilerinden sosyal medyada 'evde kal' çağrısı
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Koronavirüs, Ankara, Güncel

İlkokul öğrencilerinden sosyal medyada 'evde kal' çağrısı

ANKARA'da, ilkokul öğrencileri sosyal medyada paylaştıkları koronavirüsü anlattıkları videolar ile evde kalınması için çağrıda bulundu.

30.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:59
İlkokul öğrencilerinden sosyal medyada 'evde kal' çağrısı

ANKARA'da, ilkokul öğrencileri sosyal medyada paylaştıkları koronavirüsü anlattıkları videolar ile evde kalınması için çağrıda bulundu.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyan öğrenciler, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında salgının yayılmaması için başlatılan kampanyalara destek oldu.

Bu kapsamda Çankaya'da bulunan özel okulda eğitim gören 1'inci sınıf öğrencileri velilerinin de desteğiyle evlerinde çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Minik öğrencilerin virüsün yaramaz olduğu, seyahat etmeyi çok sevdiği, elden ele bulaştığı ve ciğerleri hasta ettiğini anlattığına ilişkin videoları ilgi çekti. Öğrenciler videolarında, virüsten nasıl korunmaları gerektiğini anlatarak, akranlarına 'korkmayın' mesajı verdi. Büyüklere de "Geleceğimiz için evde kalın" çağrısında bulunan minikler, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını da unutmayarak, onlara teşekkür ettiler.GÖKKUŞAĞI ÇİZİP, CAMA ASTILAR

Yine, salgınla mücadele kapsamında Kırklareli'nde bir öğretmen tarafından evdeki çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve umutları gelecek günlere taşımak için gökkuşağı kampanyası başlatıldı. Öğretmenin, "Tüm çocuklarımız bir gökkuşağı çizip boyayacak. Sonra onu evlerinin camlarına asacaklar. Bu sayede cama asılı gökkuşağını gören her çocuk evde kalanın sadece kendi olmadığını görecek ve yalnız olmadığını hissedecek. Bu gökkuşağı ile içinde bulunduğumuz stresli durumu biraz renklendirip, yeni umutlara ışık saçalım hep beraber" notuyla sosyal medyada duyurduğu kampanyaya, Ankara'daki Keçiören Halide Ömer Uncuoğlu 1-G sınıfı öğrencileri de katıldı. Her öğrenci yaptıkları gökkuşaklarını rengarenk boyayarak, evlerinin camlarına astı.


Kaynak: DHA

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