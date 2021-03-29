İlkokul öğrencilerinden örnek davranış
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İlkokul öğrencilerinden örnek davranış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İlkokul öğrencilerinden örnek davranış

Samsun'da ilkokul öğrencileri parkta buldukları cüzdanı jandarmaya teslim etti.

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Samsun'da ilkokul öğrencileri parkta buldukları cüzdanı jandarmaya teslim etti.

Çarşamba ilçesi Kızılot Mahallesine Kızılot Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında Kızılot İlkokulu öğrencileri, M.N.(58) isimli şahsa ait bir cüzdan buldu. Öğrenciler cüzdanı jandarmaya teslim etti. Cüzdanda şahsa ait kimlik, ehliyet, özel eşyalar ve 1800 TL para olduğu öğrenildi.

Öğrencilerin hareketi büyük takdir toplarken, cüzdan sahibine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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