İlkokul öğrencilerinden oluşan mehter takımı ilgi odağı oldu
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İlkokul öğrencilerinden oluşan mehter takımı ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Haberler | Yerel

İlkokul öğrencilerinden oluşan mehter takımı ilgi odağı oldu Edirne'de hayat boyu öğrenme haftası kutlama programı çerçevesinde sahne alan İlkokul öğrencilerinden oluşan mehter takımı katılımcıların ilgi odağı oldu.

İlkokul öğrencilerinden oluşan mehter takımı ilgi odağı oldu

EDİRNE - Edirne'de hayat boyu öğrenme haftası kutlama programı çerçevesinde sahne alan İlkokul öğrencilerinden oluşan mehter takımı katılımcıların ilgi odağı oldu.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'hayat boyu öğrenme haftası' etkinliklerinin ilki başladı. 7 Haziran 2021 tarihine kadar kent merkezinde bulunan Saraçlar Caddesi'nde devam edecek olan etkinliklerin açılış töreni saygı duruşunun ardından istiklal marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Meriç İlkokulu öğrencilerinden oluşan 'minik mehter takımı' sahne aldı. Çeşitli marşların seslendirildiği mini konserde öğrenciler katılımcıların ilgi odağı oldu.

Unutulmaya yüz tutmuş el emeği ürünler sergilendi

Edirne'de her geçen gün artan kadın kooperatifleri de program çerçevesinde stant açılışı gerçekleştirdi. Stantlarda unutulmaya yüz tutmuş sepetçilikten hasırcılığa birçok el emeği ürünü yer aldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp ve beraberindeki katılımcılar stantları gezerek ürünleri inceledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında normalleşme adımlarıyla birlikte aylar sonra gerçekleşen programda neşeli anlar yaşandı.

Üretici kadınların hedefleri büyük

Açıklamalarda bulunan kadınlar, el emeği ürünleri yakın zamanda yurt dışına ithal etme girişimlerinin bulunduğu aktardı. Giyim eşyaları diktiğini belirten bir diğer kooperatif üyesi kadınlar da, yakın zamanda Osmanlı kıyafetleri dikimine başlayacaklarını anlattı.

İlkokul öğrencilerinden oluşan mehter takımı ilgi odağı oldu
İlkokul öğrencilerinden oluşan mehter takımı ilgi odağı oldu
İlkokul öğrencilerinden oluşan mehter takımı ilgi odağı oldu
İlkokul öğrencilerinden oluşan mehter takımı ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa

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