İlkokul öğrencilerinden Mehmetçiğe destek klibi
İlkokul öğrencilerinden Mehmetçiğe destek klibiAMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçe Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 3/a sınıfı öğrencileri istiklal marşımızın 5.
14.10.2019 15:17
İlkokul öğrencilerinden Mehmetçiğe destek klibi
AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçe Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 3/a sınıfı öğrencileri istiklal marşımızın 5. Kıtası olan "arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın" dizeleriyle barış pınarı harekatına katılan askerlere klip çekerek, selam yolladılar.
Kaynak: İHA