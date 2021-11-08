İlkokul öğrencilerinden 'Her çocuk bir fidan' kampanyası

Hacılar Demokrasi Şehitleri İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri 'Daha Yeşil Bir Dünya' sloganıyla başlattıkları kampanya ile 100 ağaç dikimi gerçekleştirdi. Etkinliğe Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan'da katıldı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, Demokrasi Şehitleri İlkokulu Müdürü Hayrettin Özbek, 1-A Sınıf Öğretmeni Ahmet Yalvaç, sınıf öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Başkan Özdoğan ağaç dikimi öncesinde öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra kendi adına diktiği fidana can suyu da verdi. 100 fidanın dikildiği etkinlikte Başkan Özdoğan çocuklarla sohbet ederek tüm çocuklarla tek tek fotoğraf çektirdi. Özdoğan, çocuklara eğitim hayatlarında başarı diledi. - KAYSERİ