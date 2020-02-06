İlkokul öğrencilerinden depremzedeler için yardım kampanyası

06.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:12

Akşehir Cumhuriyet ilkokulu öğrencileri, Elazığ ili Maden ilçesinde bulunan okullarda okuyan öğrenciler için yardım kampanyası başlattı.

"İyilik ve Dürüstlük Kutusu" projesi kapsamında düzenlenen kampanyayla, geçtiğimiz günlerde deprem felaketi yaşayan Elazığ ili Maden ilçesindeki okullarda okuyan 60 öğrenciye, Maden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda birer bot ve mont gönderilecek.

İsteyen velilerin diledikleri miktarda katkıda bulunabileceği kampanyaya; okulun 1-A Sınıfı öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla katıldı.

Öğrencilerden Yıldız Nil Solmaz, öğretmenlerinin deprem konusunu işlemesi üzerine mağdur olan insanlara yardım etmek için arkadaşlarıyla bir araya gelerek harçlıklarını göndermeye karar verdiklerini söyledi.

Öğrenciler ayrıca, depremzede öğrencilere hitaben sınıf adına yazdıkları mektubu da okul idaresine teslim etti.

Kaynak: AA