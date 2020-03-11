İlkokul öğrencilerinden belediyeye ziyaret
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Erzincan, Jandarma, Pilot, Güncel

İlkokul öğrencilerinden belediyeye ziyaret

Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, okul müdürleri ve sınıf öğretmenleri eşliğinde Erzincan Belediyesini ziyaret etti.

11.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:38
İlkokul öğrencilerinden belediyeye ziyaret

Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, okul müdürleri ve sınıf öğretmenleri eşliğinde Erzincan Belediyesini ziyaret etti.


Hayat Bilgisi dersi "Yerel Yönetimler" konusu kapsamında belediyenin görevlerini ve çalışmalarını yerinde görmek ve öğrenmek adına yapılan ziyarette 90 kişilik öğrenci gurubu belediye binasında bulunan tüm müdürlükleri Erzincan Belediyesi Halkla İlişkiler birimi personelleri rehberliğinde gezip müdürlüklerin görev ve çalışmaları hakkında bilgi aldılar.


Daha sonra belediye meclis salonunda toplanan öğrencilere Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Demir, belediye hizmetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin sorularını cevapladı.


Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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